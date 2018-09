La singular respuesta de Sergio Lagos a Juan Pablo Queraltó tras afirmar que se va de Canal 13

El pasado viernes Juan Pablo Queraltó sorprendió a todos en "Primer Plano" al anunciar que un rostro de Canal 13 no seguiría en el canal: Sergio Lagos.

Pero la respuesta del animador no tardó mucho en llegar, pues en "Sigamos de Largo" también realizó un anuncio. Tomándose con humor las palabras del periodista de Chilevisión, dijo que Queraltó "no sigue más, no hay renovación de su contrato".

"No va más, se acaba Primer Plano", bromeó Marcelo Comparini.

Evidentemente, Lagos desmintió la información del término de su contrato.

Consultado sobre el tema en "Intrusos", Queraltó valoró el buen humor de Lagos y se disculpó: "cometí un error gigante, la información no era correcta y he tratado de comunicarme con él".