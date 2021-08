La técnica culinaria de "Luli" que dejó sin palabras en "El discípulo del chef": "Pensamos que era una broma"

"Ah, ¿y eso lo grabaron?", se preguntó avergonzada Nicole "Luli" Moreno tras la emisión de una insólita escena durante su debut en "El discípulo del chef" este jueves.

En plena competencia la ex chica reality se apartó de su equipo quiso y se acercó al chef Ennio Carota en búsqueda de un microondas para calentar su almuerzo. "¿Se la pueden llevar?", replicó molesto el cocinero italiano y Moreno replicó "ya, si es un microondas, no le pongan color".

"Desubicación total, no sé si era un chiste o si había preparado alguna broma, pero lo encontré fuera de lugar", replicó el chef.

Ante la ausencia del electrodoméstico, "Luli" no encontró mejor solución que lograr su objetivo con un horno. Sin embargo, no reparó que los recipientes de su comida estaban hechos de plástico y no eran aptos para ese tipo de calor.

"Los tupper se derritieron", dijo entre risas la influencer ante su insólito error. "¿A qué vino usted?", le dijo Carota mientras "Luli" retiraba sus recipientes a medio derretir del horno.