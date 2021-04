La tensa discusión entre Denise Rosenthal y el jurado de "Got Talent": "Qué vergüenza"

Una tensa discusión protagonizó el jurado de "Got Talent Chile", el programa de talentos que actualmente se exhibe en las pantalas de Mega y donde Denise Rosenthal, Sergio Freire, Luis Gnecco y Carolina Arregui tienen la decisión sobre los participantes.

En ese contexto, la voz de "Agua Segura" vivió un desencuentro de opiniones con sus compañeros tras la presentación del "Centro Cultural y Artístico China Chile", a la cual calificó como "hermoso. Me dio mucha ternura y emoción. De verdad se pasaron. Si bien hubo algunas descoordinaciones, creo que eso es parte de trabajar en equipo. Estremecedor. Me pareció de las mejores cosas que he visto acá en Chile. Preciosísimo".

Pese a que Freire estuvo de acuerdo con Rosenthal, Gnecco y Arregui dieron sus votos negativos a la presentación, lo que descolocó a la cantante. "No puedo creerlo, me resulta insólito. Esto es impresionante, se pasaron. Qué vergüenza", dijo a viva voz durante la evaluación.

Tras la negativa al grupo artístico el jurado continuó discutiendo sobre la presentación, la que según Luis Gnecco "es un show de centro cultural y no de televisión", a lo que Denise Rosenthal respondió que "eso es lo que necesita ver la gente, Luis. La gente en la casa no tiene el privilegio de poder ir a ver este tipo de cosas".

"Que vayan al Parque O'Higgins a verlo, de verdad", remató el protagonista de "Neruda". Horas más tarde, y luego de que su fría frase se viralizara, el actor bromeó con el asunto en sus redes sociales.