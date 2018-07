La triste revelación de "Soa Ledy" por el premio que ganó en "Vértigo"

Ledy Ossandón se convirtió en una de las revelaciones de la televisión este año al causar furor en múltiples episodios de "Pasapalabra", lo que le valió ser invitada a "Vértigo" e incluso ganar el programa.

Pero el premio del estelar de Canal 13 venía con un detalle.

La famosa "Soa Ledy" reveló en "La Noche es Nuestra" que el viaje en crucero que ganó en el programa no incluye el costo de los pasajes.

"¿Y los pasajes cuándo te llegan?", le preguntó Pamela Díaz.

"Ustedes me ponen en aprietos... no hay pasajes. El crucero hay que ir a buscarlo (a Florida, EE.UU.). Me dicen que es espectacular sí", contestó Ledy.

"La estadía es espectacular pero el problema es cómo llegas", remarcó Pamela Díaz.