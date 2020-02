Las críticas que recibió "Échale la Culpa a Viña" por no referirse a incidentes en la ciudad

El programa "Échale la culpa a Viña", transmitido de manera conjunta por Canal 13 y TVN, recibió duras críticas en redes sociales este domingo en la previa a la primera jornada del Festival de Viña 2020.

Mientras en la ciudad había incidentes y protestas contra el evento masivo, en ningún momento se refirieron a ello en el espacio de entretención, lo que molestó a varios televidentes.

Algunos de los tuiteos:

la embarra en el Hotel O'Higgins #ÉchaleLaCulpaAViña bailando como si no pasara nada. #Vina2020 #SinJusticiaNoHayFestival pic.twitter.com/VlpzgDjP82

De verdad me sorprende que en #EchaleLaCulpaAVina no digan nada de lo que está pasando en la ciudad. Juran que la gente no se va a enterar por otro medio