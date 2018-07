Leonardo Núñez: Mario Kreutzberger pidió anular mi registro de marca sobre el "Chacal de la Trompeta"

En entrevista con Cooperativa, Leonardo Núñez, el músico chileno que durante 30 años personificó al "Chacal de la Trompeta" en el programa Sábado Gigante (Canal 13), aseguró que Mario Kreutzberger, Don Francisco, a través de sus abogados, pidió anular su registro de marca sobre el personaje en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi).

Además, el trompetista acusó a la empresa de telecomunicaciones Claro Chile de desistir de llegar a un acuerdo reparatorio con él por uso de su imagen en spot, a la espera -según él- de que eventualmente el animador gane el litigio, se quede con la marca y no deban pagarle.

Todo esto, a sólo días de que Canal 13 estrene el regreso a sus pantallas la segunda temporada de "Qué dice el público" (este domingo 8 de julio), el programa del recuerdo conducido por Kreutzberger y Martín Cárcamo.

"Soy el dueño del 'Chacal de la Trompeta', inscrito en Inapi con el registro 1101233, en la clase 41", desde el año 2014, contó.

El Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile es un organismo público de Chile, creado por ley e inició sus actividades en enero de 2009, que cumple las funciones de registro, administración e implementación de políticas de propiedad industrial e intelectual.

Lo inscribió en 2014 "para proteger mi fuente de trabajo, e inclusive cuando yo lo inscribí, él (Kreutzberger) presentó una oposición vedada, una oposición fuera de plazo, que en ningún momento debieron habérselas recibido, y se lo recibieron", pero con un abogado experto en marca "le botamos" lo que pretendían, aseguró.

"Tiene la capacidad de meter su mano larga y misteriosa para mover cosas dentro de Inapi"



Respecto al spot comercial, "tuvimos el litigio, que todavía está eso ahí peleándose Claro (...), pero él (Don Francisco) ahora aduce que yo no he sido solamente el 'Chacal de la Trompeta' y que ha había miles de chacales de la trompeta y eso no es verdad, no es efectivo, entonces aduce que yo hice una inscripción de mala fe, que me aproveché", relató Núñez.

Para él, Kreutzberger "tiene la capacidad de meter su mano larga y misteriosa para mover cosas y cambiar cosas dentro de Inapi, me imagino".

"Nos estamos preparando, porque lo que él está pretendiendo es no a lugar por ningún lado, él está objetando una marca inscrita bajo el Convenio de París (para la Protección de la Propiedad Industrial). Él pidió la anulación de la marca, y un trámite que demora 60 días (...), hizo todo eso en 10 días con sus abogados".

"Incluso, (Don Francisco) lo inscribió en la clase 38 y en la clase 9 para distinguir máquinas tragamonedas, y cosas así. Entonces, mediante esa marca, está objetando las otras, en la cual dice que la marca mía le perjudica la marca de él y lo que inscribió en la clase 9 es para receptar máquinas tragamonedas y equipos científicos, y lo inscrito mío es en la clase 41 para representar artísticamente un personaje", indicó el músico.

"Lo que está haciendo ahora es totalmente ilegal, porque están inscribiendo el 'Chacal de la Trompeta' en otras marcas para apoderarse de la clase 41, que es la mía", aseguró el ex chacal.

Núñez contó que incluso "ellos tienen una inscripción en Estados Unidos, de 2015, mucho después de mi marca, y según el Convenio de París, se dice que se respeta el primer timbre de regsitro que es del país de origen, y el 'Chacal de la Trompeta' es un personaje chileno, y ellos lo inscribieron en EE.UU. después de mi marca".

"Un bote pesquero contra un portaaviones"

Consultado sobre cuando espera que se resuelva la disputa, adelantó que "nosotros tenemos plazo hasta el martes, el lunes se hace la presentación. Entonces, ahí Inapi va a ver el caso y va a determinar qué realmente es, si me la anulan o no me la anulan".

"Yo estoy peleando en este momento, estoy en un bote pesquero contra un portaaviones (...), a nivel judicial", reconoció.

Acuerdo con Claro: "Están a la espera de que Don Francisco me gane mi marca"

Además, Leonardo Núñez reveló que "habíamos llegado a un acuerdo con la gente de Claro para llegar a una indemnización y yo retirar mi demanda, pero ahora que surgió esto -como están todod ellos amarrados entre ellos- Claro desistió de pagarme la indemnización y están a la espera de que Don Francisco me gane mi marca para ellos no pagarme". "Son siniestros", agregó.

Nueva temporada de "¡Qué dice el público!

Respecto al regreso del programa "Qué dice el público", dijo que "más de alguna mentira va a salir, van a mentir más sobre el 'Chacal de la Trompeta'".

La temporada pasada "me llamó el periodista José Pichún y una productora, pero querían que fuera gratis. Yo le cobré, le dije 'No, si quieren que vaya me pagan, me pagan', porque ese programa está hecho con puros archivos. Los únicos que ganan plata ahí son Don Francisco y Martín Cárcamo, y no creo que Don Francisco -como es- vaya a estar haciendo eso gratis".

"Hicieron un tremendo invento, pasaron archivo y me imagino lo que deben estar preparando, las mentiras que deben estar preparando, mostrando gente que no es", concluyó.