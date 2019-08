Los comentarios y críticas que dejó el primer capítulo de "Juego contra Fuego" en Canal 13

Este lunes debutó en las pantallas de Canal 13 el programa de concursos y cocina "Juego contra Fuego", animado por Leo Caprile y con éxito en redes sociales.

El espacio fue trending topic en Twitter, donde tuvo muchos comentarios favorables por su formato. Sin embargo, varios usuarios criticaron la corta duración del programa, la falta de más jueces y la participación de una de las concursantes.

El programa enfrenta a dos competidores en desafíos de conocimiento relativos a la cocina, además de la preparación de una receta.

Un famoso, que en el episodio debut fue Josefina Montané, elige cuál es el mejor plato y determina quien puede seguir concursando en un nuevo capítulo.

"Juego contra Fuego" será la alternativa de Canal 13 de lunes a viernes a las 15:30 horas, para competir con las telenovelas de los otros canales. En su debut, promedió 5,8 puntos, ubicándose en el segundo lugar de rating.

Estos fueron algunos de los comentarios en redes:

Ok, no tengo problemas con que los jueces no sean chef/cocineros, pero al menos debería ser más de 1 para que no sea sólo cuestión de gustos #JuegoContraFuego pic.twitter.com/0GqXTk2Z0V