"Mal educado y prepotente": Tenso cruce de Eduardo Fuentes y diputado Urrutia traspasó la TV

Un tenso momento protagonizaron en vivo en "Mentiras Verdaderas" su conductor Eduardo Fuentes y el diputado del Partido Republicano Ignacio Urrutia, quienes incluso siguieron su "cruce" después del programa, mediante las redes sociales.

"Usted me ha interrumpido sin parar", reclamó el parlamentario, a quien invitaron a conversar sobre el proyecto de indulto a presos por delitos enmarcados en el estallido social de 2019, que esta semana avanzó en el Senado.

"Si mal no recuerdo, yo soy el conductor de un programa que hace preguntas. Entonces, si usted no me deja hacer la pregunta no puedo cumplir con mi pega", replicó Fuentes.

"Ahí están los valientes soldados, arrancan como cobardes"



Eduardo Fuentes a Ignacio Urrutia por descomponerse e irse de la entrevista al encararlo x comparar los delitos d daños a la propiedad con los crimines de lesa humanidad.



#ProyectoDeIndultoMV

La discusión terminó con el legislador abandonando el espacio de La Red y esquivando las preguntas.

"Igual que Carlos Larraín sale arrancando. Los valientes soldados salen arrancando, qué bonito", manifestó el animador.

Eduardo Fuentes se vio sorprendido por la situación: "No logro entender que un diputado de la República se moleste porque uno le quiere hacer una pregunta".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mentiras Verdaderas (@mv_lared)

Pero el "impasse" no terminó ahí, pues Urrutia usó Twitter para lanzarse contra el comunicador, a quien llamó "mal educado y prepotente (...) Hay periodistas de izquierda que se creen dueños de la verdad".

"Preguntar no es imponer una verdad, eso es básico", señaló Fuentes y afirmó "usted no fue capaz de responder lo que se le preguntaba y terminó escapando. Acusa hostigamiento y se hace el ofendido. Nadie lo humilló".

Asimismo, el animador destacó la transversalidad de invitados que ha tenido, luego que Urrutia acusara un sesgo: "Deje de mirar el mundo en blanco y negro, diputado".

Usted no fue capaz de responder lo que se le preguntaba y terminó escapando. Acusa hostigamiento y se hace el ofendido. Nadie lo humilló. Preguntar no es imponer una verdad, eso es básico. Y finalmente, usted como diputado se debe a la ciudadanía, son uno más pagado por todos.