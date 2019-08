Mamá de Nicolás Gavilán contó detalles del ganador de "Pasapalabra": "Siempre ha sido tímido"

Nicolás Gavilán se ganó el cariño del público de "Pasapalabra", desde sus primeras participaciones en septiembre de 2018 hasta este lunes, cuando se emitió el capítulo del programa de concursos en que se llevó 396 millones de pesos.

Su mamá fue una de las personas que más lo apoyó y en "Viva la Pipol" contó detalles de la infancia del estudiante de pedagogía en Música de Hualpén.

"Cuando era chico le decíamos Bromisnar, (un personaje) del comic 'Mampato', porque estaba todo el día haciendo bromas", contó Sandra Merino y el mismo Nicolás explicó: "Hago hartas bromas fomes, de esas que la gente no se ríe".

La madre de "Nico" aseguró que el querido concursante "siempre ha sido tímido y no sé si es timidez o es demasiado pasivo".

Junto a su hermano gemelo, que también participó en el programa de Chilevisión, tuvo clases de karate, desde los nueve a los 17 años.

"Como ellos eran extremadamente tranquilos se me ocurrió que con eso iba a evitar el bullying, porque los demás niños los veían que practicaban karate y nunca nadie los molestó", recordó la mamá.

Fue ella, y la abuela de los Gavilán, quienes los motivaron a ingresar al concurso televisivo. "Con mi mamá lo empujamos a que fuera. Les preguntábamos (a los hermanos) ya po, quién va a ir', lo tiraron al cachipún entre ellos y terminó yendo Nicolás", confesó Sandra.

Nicolás relató que el programa lo vio por primera vez cuando "estaba Soa Ledy, y me gustó, pensé que me podría ir bien".

Después de ganar el capítulo final, tras múltiples intentos, tocó el momento de revelárselo a su familia, aunque manteniendo el secreto por unos días.

"A mi hermano le conté casi al tiro, cuando llegué a Conce en la madrugada le dije a mi papá y se emocionó harto. Después llamé a mi mamá", dijo Gavilán.

Su mamá no lo esperaba: "Me despertó como a las seis de la mañana. Estaba medio dormida, veo el teléfono y pensé '¿qué le habrá pasado? Debe necesitar plata' y me dice 'mamá, me gané el rosco'".