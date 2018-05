Martín Cárcamo y Diana Bolocco se refirieron a polémica con Daniella Chávez y Yerko

Los animadores de "Vértigo", Diana Bolocco y Martín Cárcamo, se refirieron a la polémica por la rutina de "Yerko Puchento" luego que en el último episodio del programa Daniella Chávez acusara al personaje de denostarla y tratarla de "prostituta".

Los conductores del espacio de Canal 13 fueron criticados por la chica Playboy pues nadie intervino ni la defendió durante el incómodo momento.

No es primera vez que estaba en vértigo, sé a lo que venía, pero de ahí a tener que aguantar faltas de respetos como la de #Yerko no lo acepto, me dijo Daniella Carlina Chávez Carrillo, no me llamo así, me trato de prostituta, todos conocen la tía Carlina y a lo que se refería! — Daniella Chavez (@daniellachavezc) 11 de mayo de 2018

En el programa "Sigamos de Largo", Bolocco reveló que no notó de inmediato la incomodidad de Daniella Chávez ni entendió las bromas en su contra: "Yo me di cuenta que se había molestado mucho cuando ella lo manifestó. Yo no entendí la talla de Carlina hasta que ella lo hizo saber".

"La rutina de Yerko juega al límite, la mayoría de los chistes que tira están pasados y a la gente le puede molestar, y están en su derecho a sentirse pasados a llevar", agregó.

Por su parte, Martín Cárcamo explicó que no dijo nada por el formato del programa: "Hay que entender cómo funciona Vértigo. Si tú eres invitado no te limitas, con la Diana nunca te vamos a censurar en lo que digas, eso ocurre para los invitados, ocurre para nosotros, y para Yerko. El programa tiene como regla número uno, libertad absoluta de expresión y no censurar".

El animador además defendió el humor del personaje de Daniel Alcaíno, señalando que "nadie se atreve a hacer humor en vivo (en televisión). Yerko, por el personaje y su trayectoria, cada vez que aparece siempre hay un sector que se enoja. Puede que haya un sector que lo aplauda una semana y la otra ese mismo sector se va en su contra".

Asimismo, aclaró que "Yerko no es Daniel, muchas veces habla cosas que Daniel ni siquiera piensa ni comparte".

Luego que acabara el programa, Diana Bolocco compartió con Daniella Chávez pero no discutieron el tema de la rutina. "Yo estuve mucho rato con ella después del programa, nos sacamos selfies con su celular, pero honestamente no le pregunté por la rutina de Yerko. Sí hablamos largo de lo que ella dijo en la pregunta del pueblo y creo que ella respondió muy bien", manifestó.

Bolocco cree que hay cambios en el humor del país y "cada uno hace su examen de conciencia particular. Daniel, que personifica a Yerko, y también Jorge (López, guionista) están en ese proceso".