Mauricio Israel reaparece y revisa su pasado: "Pagué el precio de mi arrogancia"

El ex conductor de televisión Mauricio Israel reapareció en la pantalla chica como invitado de "De tú a tú", el programa de conversación que Martín Cárcamo conduce en Canal 13.

Allí el ex comentarista deportivo habló de diversos temas, como sus relaciones amorosas, el presente del fútbol chileno y, por supuesto, su escape de Chile tras acumular millonarias deudas. "No me acuerdo pero no eran 200 millones de pesos, era mucho menos, pero había una deuda", recordó Israel en el programa.

"A mí me pilla la rueda cuando estuve 11 meses sin cobrar un peso. Me congelaron mis pagos porque supuestamente había sub declarado el IVA , cosa que no es verdad, pero en definitiva me tuvieron bloqueado 11 meses y tú caes como dominó y te empiezas a endeudar en el mercado informal", agregó sobre ese periodo, en el que asegura nunca haber pedido dinero a amigos, "salvo lo que dice Rodrigo Herrera (periodista) que yo creo que sí, efectivamente en algún minuto él me tiene que haber dado algo, no recuerdo el monto".

En 2008 Mauricio Israel debió fugarse de Chile debido a su deplorable estado financiero, el que, mirado a la distancia, le parece que fue "pagar un precio por mi arrogancia". "Es cierto que yo fui exitoso en algún momento de la televisión pero también fui muy arrogante. Y esa arrogancia me pasó la cuenta y me pasó la cuenta con mis compañeros de trabajo, con mi trabajo, con mi familia, con todo el mundo", sostuvo.

A raíz de este y otros asuntos, el ex Mega habló de la mala relación que mantiene con su hijo Alan (34), con quien no habla desde hace cuatro años. Según su versión el distanciamiento comenzó cuando Marisol Gálvez, ex esposa de Israel, lo demandó por el no pago de pensión alimenticia.

"Alan está muy molesto, muy enojado, a mí me duele no tener contacto con él. Tengo ese dolor permanente en el alma de que mi hijo está enojado conmigo y la verdad es que tiene toda la razón", dijo, para luego dirigirse a la cámara y hablarle directamente a su hijo: "Alansito yo te echo mucho de menos, y te necesito mucho y sobre todo en esta etapa de mi vida. Y yo sé que soy egoísta al pedírtelo pero no tienes idea cómo te extraño. Él no sabe, no logra dimensionar lo que él me hace falta".

El mea culpa también estuvo presente en la conversación con Cárcamo. En ese sentido Israel indicó tener claro que "le he causado dolor a mis hijos, a mis sobrinos, tengo un sobrino que físicamente se parece mucho a mí y sufre mucho bullying, mi hija sufrió bullying también".