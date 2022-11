Mauricio Israel volvió a ser encarado en vivo por pensión de su hija: "He fallado como papá"

La relación de Mauricio Israel y su hija volvió a ser tema de conversación en el programa "Sígueme y te sigo" de TV+, ahora con la versión de su ex Marisol Gálvez.

En el programa durante este lunes, Israel fue consultado por las palabras de Gálvez, quien dijo en Publimetro que "desde que él llegó a Chile en diciembre del año pasado, no la ha visto" y que "Mauricio le da un monto que, él o la familia, no sé quién, decidió darle esa cantidad. El problema es que no alcanza".

"Estoy aquí asumiendo que he fallado como papá en la ausencia", dijo Israel, y afirmó que no puede ver a su hija "porque en este minuto me arriesgo demasiado y el riesgo más grande es que termine una vez con un problema legal, que me quede sin trabajo y que me tenga que ir nuevamente".

Sobre el dinero, Israel dijo que "yo le doy la mitad de lo que recibo. Yo no gano una gran cantidad de dinero pero lo que le doy es lo concientemente como papá hago el mayor esfuerzo".