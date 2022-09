Mauricio Pesutic y su presente lejos de las teleseries: "Estoy viviendo de algunos ahorros"

El actor Mauricio Pesutic confesó un complejo presente, cesante y lejos de las teleseries que alguna vez lo hicieron brillar con personajes como el "Chingao", en "Amores de Mercado", o "Mario Verdugo" de "Verdades Ocultas".

Su última producción emitida en televisión fue "La Torre de Mabel", en Canal 13, y por eso Eduardo Fuentes le preguntó directamente del tema en el programa "Buenas Noches a Todos", de TVN.

"No te hemos visto en teleseries hace un tiempo. ¿Qué pasa?", consultó el conductor.

Pesutic fue honesto: "No sé po, a mi también me gustaría saberlo. No me han llamado, no sé".

El intérprete recordó que en otra época estuvo bajo contrato en el canal estatal, aunque ahora las condiciones para los actores y actrices son distintas. "El mercado cambió y no he tenido oportunidad, no me han llamado", señaló.

"Espero que se acuerden. He pegado un par de telefonazos, pero no han funcionado", agregó.

¿Cómo lleva adelante la cesantía en la tercera edad?

Pesutic aseguró que su pensión y dinero que tenía guardado le han ayudado a sobrevivir. "Estoy viviendo de algunos ahorros que junté en la vida. Yo estoy jubilado, gano 210 lucas. Me mantengo con esos ahorros, pero estoy gastando y gastando", admitió.

De todas formas, lo que más le "duele" es no poder trabajar como actor: "Es el oficio de uno y estar sin hacerlo es doloroso. Eso es lo más complejo, lo más jodido. No poder hacer lo que te gusta".