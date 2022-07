"Me dio tanta rabia": Ex concursante de "The Voice" reveló detalle que no se vio en TV

El joven cantante Isaac Vera contó un inesperado detalle sobre el programa "The Voice Chile", donde participó y no fue seleccionado. Según reveló en un video viral en TikTok, la producción le dio una incómoda instrucción cuando fue eliminado del concurso.

El cantautor había sorprendido con una versión que mezclaba español e inglés en "This Love", de Maroon 5. Sin embargo, no logró que los "coaches" se dieran vuelta para dar su aprobación.

En ese momento vino lo más llamativo: los encargados del programa le dijeron cómo debía actuar, mediante un audífono en su oído.

"Mucha gente me llamó por las caras que ponía", contó Isaac, quien explicó el motivo: "Justo antes que yo terminara mi audición, cuando ya se dieron vuelta los coaches -sin haberse girado previamente-, cuando yo estaba con depresión dentro de mi corazón, justo en ese momento me hablan en el retorno, que es donde uno escucha la música y todo. Y me dijeron: 'Isaac, tristeza'".

El joven no lo podía creer: "Me dio tanta rabia. Mi cara, en vez de ser de tristeza, pasó a ser de enojo sólo por esa frase que me dijeron. ¿Quién me viene a decir a mí cómo tengo que reaccionar?".