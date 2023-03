Casado con Hijos vuelve a Mega: "Nosotros necesitamos construir un público"

15 años después de su último episodio, este viernes regresa oficialmente "Casado con Hijos" a Mega con elenco original y nuevos capítulos.

En conferencia de prensa en la que estuvo presente Cooperativa, el elenco de la comedia habló sobre las novedades y las diferencias que hay con la emisión original entre 2006 y 2008.

Entre las particularidades de esta ocasión está la llegada de personajes nuevos en el entorno de la familia. Los cuatro Larraín se mantienen, sin hijos ni nietos. "Desde Sony (dueña de los derechos) se pidió que el núcleo familiar se mantuviera, que estos dos padres y estos dos hijos se mantuvieran para conservar la esencia de la serie", dijo Javiera Contador.

Con 15 años, las cosas han cambiado en la sociedad chilena y Diego Rougier, director de la comedia, aseguró que en los nuevos episodios "nos hacemos cargo de estos años que pasaron, no le hacemos el quite diciendo 'de esto no se habla'. 'Casado con hijos' siempre ha estado jugando en una línea filosa de lo que es correcto e incorrecto".

Y agregó: "Nuestros personajes hablan de lo mal que estaban algunas actitudes antes. Como personas hemos crecido y aprendido mucho en este proceso. Lo que hacía gracia tres años atrás hoy no hace gracia".

El regreso de "Casado con hijos" no le generó dudas al elenco y, al contrario, entusiasmó a los actores y actrices. "Desde que terminamos quedamos con la sensación de que podíamos un poco más. La gente quedó con esa sensación de que quería ver un poquito más", afirmó Fernando Godoy.

"Nosotros necesitamos construir un público. Estamos partiendo de nuevo. Hemos puesto toda nuestra creatividad, nuestro 100% para que se dé. No esperamos que ocurra de forma mágica y que porque la gente vio la serie antes le va a encantar ahora. Esperamos volver a conquistar a un público", expresó Contador.