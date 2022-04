Cayó en "fake news": Repenning dijo que Karina Oliva estuvo en consejo de gabinete de Boric

El bullado consejo de gabinete ampliado que realizó el Presidente Gabriel Boric este martes tuvo varias repercusiones, incluso con "fake news" que hablaban de la presencia de Karina Oliva, algo que José Luis Repenning aseguró que era cierto.

En medio de Meganoticias Tarde, el conductor iba a presentar una nota sobre el consejo. "Estaban todos, hasta Karina Oliva estaba incluso, que no ha tenido las mejores relaciones precisamente con Gabriel Boric", dijo Repenning, en relación a una publicación falsa que se viralizó sobre la presencia de Oliva.

Sin embargo, su compañera Andrea Arístegui miró incómoda para todos lados y desmintió a Repenning en vivo y en pantalla. "No, no estaba Karina Oliva". "Yo la vi en una foto", replicó el periodista y Arístegui insistió "No era ella".