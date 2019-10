Claudio Arredondo fue despedido de Mega: "El estar contratado era una quimera nomás"

Una vez terminada las grabaciones de "Juegos de Poder", donde interpreta a Matías Bennet, Claudio Arredondo recibió una noticia que veía venir pero que no dejó de ser impactante: fue despedido de Mega.

"Era algo que se veía venir por el escenario general de la industria, aunque uno nunca está preparado para este tipo de cosas. El estar contratado era una quimera nomás, en un momento se iba a reventar ese globo. Era la primera vez que estaba contratado por un canal. Tuve dos contratos en Mega: uno duró cuatro o cinco años y el segundo uno", contó a LUN.

Industria televisiva donde lentamente los contratos a largo plazo ya comienzan a desaparecer y se trabajaba por proyectos, en parte por reajustes económicos, así lo explicó el actor. "Necesidades de la empresa por la compleja que está la situación. El canal te dice "no podemos seguir pagándole a actores que no estén haciendo nada". Yo siempre les dije a los productores "si yo no estoy grabando, ocúpenme en algo, mándenme al matinal a hacer notas, mándenme a hacer radio, pónganme a hacer un taller de coaching a las actrices jóvenes". Parece que la política del canal es bajar los costos a como dé lugar. Hay que aceptarlo nomás y acordaste cómo partiste cuando eras más joven".

Sobre lo que viene, fue claro. "Como soy hijo de actores (Gabriela Medina y César Arredondo) le tengo un miedo inconcebible a la pobreza, entonces toda mi vida he hecho teatro. Si me llaman para proyectos no le voy a hacer asco a nada, al contrario".