Críticas a José Miguel Viñuela por desubicada "broma" a camarógrafo del matinal

Diversas críticas ha recibido este jueves José Miguel Viñuela quien en la mañana de este jueves protagonizó un desubicado e incómodo momento en el matinal Mucho Gusto de Mega.

El conductor, en una especie de "broma", le cortó el cabello a un camarógrafo del programa, lo que genero la rápida reacciones de los televidentes en redes sociales.

¿Cómo es posible que ese tipo Viñuela le corte el pelo a un camarógrafo en cámara???? El hombre no iba a decir que no si obvio que de dejarse atropellar depende su trabajo, y en estos tiempos de tanta cesantía. ¡Impresentable #MEGA #MuchoGustoMega !! TELEBASURA

No, no,no y no, mil veces no, eso no es irse en la volada Viñuela, eso es abuso!!