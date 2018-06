Daniela Castro se despidió de "Mucho Gusto" tras semanas fuera de pantalla

Tras semanas sin pantalla, Daniela Castro aclaró su situación contractual con Mega y "Mucho Gusto", programa donde llegó como panelista a comienzos de 2017.

A través de su cuenta de Instagram, la ganadora de "MasterChef Chile" confirmó que no seguirá en el matinal: "Feliz y agradecida por la oportunidad que tuve de trabajar en @muchogustomatinal!!! No había podido responderles a todos sus preguntas de porqué no estaba en el programa", escribió.

Castro -que originalmente formaba parte de la "Patrulla Juvenil" del programa junto a Joaquín Méndez, María José Quintanilla y Karo Lucero- llevaba algunos meses con apariciones reducidas, lo que se tradujo en salir del aire durante las últimas semanas.

Según dijo, la decisión de abandonar el espacio era algo "que vengo pensando hace mucho y que hoy se concretó de buena manera", aunque no dio mayores detalles.

"Agradezco a todos y todas su preocupación y cariño. Nos veremos luego en alguna nueva aventura que disfrutaré al máximo igual", finalizó.