"Edificio Corona": Los homofóbicos dichos de Miguel tras enterarse del affaire lésbico de su ex

En el capítulo de este martes ocurró uno de los momentos más deseados por los seguidores de "Edificio Corona": Rubí (Vivianne Dietz) contó a su ex pololo Miguel (Max Salgado) sobre sus intenciones con su amiga Macarena (Hitzka Nudelman).

Cabe recordar que el pasado martes las redes estallaron luego del esperado beso de Maca y Rubí, que incluso llegó a marcar 21 puntos de rating.

Luego de lo ocurrido, era un deber para Rubí contarle a Miguel que le gustaba su mejor amiga, pero su reacción no fue la mejor al enterarse.

"De verdad no entiendo nada. O sea, de todas las razones que existían para que termináramos esta es la última", comenzó.

"¿La psicóloga te dijo que te gustaba la Maca? (...) Pucha pero Rubí eso es un besito normal, es una cosa como no sé, típica. Es una moda", agregó notoriamente enojado.

"No es nada típico, porque fue importante. Yo le di un beso a la Maca y entendí que me gustaba y tú sabes que yo ayudé a la Maca a que ella le contara a su papá. Yo necesito lo mismo", le rebatió Rubí.

Miguel insistió en que los sentimientos de Rubí eran una moda: "O sea, la Maca le cuenta a su papá, tú le querís contar a tu mamá".

"Miguel no seas ignorante, esto no es una moda, no se trata de ir a comprar ropa a la feria. Es más importante. Son sentimientos y yo también tengo miedo, yo no sé lo que se me viene a mí para adelante", sostuvo.

"Es la primera vez que amo a alguien así, de verdad, y es la primera vez que me hacen algo así. Lamento mucho haberme equivocado contigo", remató Miguel.

Revisa aquí el momento: