El inesperado palo de José Antonio Neme al diputado Gonzalo Winter por "caso convenios"

El periodista José Antonio Neme le mandó un fuerte recado al diputado Gonzalo Winter, de Convergencia Social (CS), luego que éste criticara que el matinal "Mucho Gusto" haya invitado al senador Iván Moreira (UDI) para hablar sobre el "caso convenios".

Winter se burló escribiendo "los expertos" junto a un pantallazo de Moreira y Neme en el programa.

Ante ello, el conductor de Mega reaccionó: "En vez de ver matinales, use ese tiempo en encontrar los 400 millones no rendidos en Antofagasta".

En vez de ver Matinales @gonzalowinter use ese tiempo en encontrar los 400 millones no rendidos en Antofagasta! Abrazos https://t.co/hGpFRuYNZ3

Mientras algunos usuarios de Twitter aplaudieron su mensaje, otros lo criticaron: le remarcaron que la burla era hacia su invitado, que Winter no es diputado por esa región y que tampoco es de Revolución Democrática (RD).

Pero si el diputado no es por Antofagasta, no milita en RD y no tiene relación con la fundación. Uno esperaría más rigurosidad en un periodista…