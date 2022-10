Gonzalo Ramírez sobre su llegada a Mega: "Sentí que necesitaba estar en otra empresa"

Este lunes Gonzalo Ramírez debutó en Mega luego de dejar TVN luego de más de 20 años en la estación estatal.

Según dijo Ramírez a LUN, el último tiempo "hubo un poquito de tensión porque no era fácil la negociación y no son de un día para el otro".

Asimismo, confesó que "dos veces sentí que debía dar el paso (de cambiarse de canal)" y afirmó que cuando llevaba seis años como notero de "Buenos Días a Todos" pensó "que no quería pasar los 30 años haciendo lo mismo" y que fue llamado por el Departamento de Prensa de TVN, en donde estuvo 12 años.

"Ahora sentí que necesitaba estar en otra empresa. Me habían llamado de Mega en el pasado y nunca me quise mover porque me sentía cómodo en TVN y estaba muy camiseteado", dijo.

"Sentí que esa deuda se pagó, por decirlo de alguna forma, y quería volverme a sentir desafiado con nuevos compañeros de trabajo y nueva cultura organizacional. Así que estaba hace rato esperando que saltara la liebre, y saltó", sentenció Ramírez.