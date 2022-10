Ivette Vergara reveló malos momentos en "Mucho Gusto": "No me daban la palabra"

A tres años de su salida de "Mucho Gusto", Ivette Vergara recordó su paso por el matinal de Mega y afirmó que no lo pasó bien en el programa.

En conversación en "Buenas Noches a Todos", la conductora dijo que "lo estaba pasando mal hace un año, entonces estaba adelantándome y quería irme" sobre su salida en 2019.

"No me gusta el maltrato a la gente y vi maltrato con otras personas, conmigo no porque me hago respetar. Kathy Salosny lo pasó mal, hubo gente que lo pasó mal y no me gustaba, y a mí me pasó lo mismo", afirmó.

"Al aire a veces quería dar la opinión y no me daban la palabra y eso era una falta de respeto, porque yo era matea y me quedaba hasta la una de la mañana estudiando y al día siguiente no te consideraban, y yo decía que no puede ser", recordó Vergara.