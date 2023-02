José Antonio Neme intentó enviar audio a JC Rodríguez pero cometió un "fail"

En la previa de lo que será la gala del Festival de Viña, José Antonio Neme intentó enviarle un audio a JC Rodríguez pero no salió bien.

El conductor de "Mucho Gusto" dijo que su par de "Contigo en la mañana" no iba a asistir a la gala, por lo que decidió enviarle un audio por teléfono en vivo.

"Oye, poh, Julio, tú eres uno de los pocos personajes que a mí me interesaba ver en la gala, saludar, saber cómo iba la vida, sobre todo la vida personal. Y acabo de confirmar que no vas a la gala porque no tenías traje de agua", le dijo al teléfono.

"Te quedas fuera de la gala este año por decisión propia y nada que ver. Qué lata, me gustaría saber cuál es tu opinión", expresó.

"Juli, te estamos esperando acá, así que mándanos un audio cuando puedas", dijo, pero al soltar el dedo se dio cuenta del "fail": "No se mandó", exclamó.