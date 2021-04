José Antonio Neme regresa a Meganoticias y se arrepiente de sus críticas: "Quizás me equivoqué"

Este fin de semana se concretó el retorno del periodista José Antonio Neme a "Meganoticias" y al área de prensa de Mega, sector del canal del que fue en extremo crítico durante su despido de 2020.

El ex La Red apareció en el noticiero conducido por Rodrigo Sepúlveda para comentar el fallecimiento de Felipe de Edimburgo, aunque antes de introducirse en la noticia internacional se tomó unos minutos para sincerarse.

"Antes de entrar al tema del príncipe Felipe, quiero decir que uno así como es crítico en muchas cosas uno también tiene que tener la humildad suficiente cuando las cosas se hacen bien", comenzó diciendo Neme, agregando que "las emociones y los momentos difíciles te llevan a ser duro, a hablar de la emoción y yo fui muy crítico con este departamento".

Luego el ex "Pauta Libre" asumió que "cómo fue quizás me equivoqué" y le reconoció a Sepúlveda "que este espacio que tú has construido me parece súper valorable".

Además destacó el tono de opinión que le ha impirmido el periodista deportivo, que es "lo que yo tanto quise a hacer acá y que no se pudo por el formato que teníamos en prensa".

"Te felicito, te admiro y me encanta lo que estás haciendo", le dijo finalmente Neme a Sepúlveda.

En marzo de 2020 José Antonio Neme fue despedido de Mega y meses más tarde se incorporó a La Red. Fue allí donde sostuvo que "aparte de la Soledad Onetto, ningún otro rostro de Mega tiene capacidad de opinión. Aparte, el margen que tienen para opinar es muy angosto, ni de interpretación, ni de análisis".