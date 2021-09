José Luis Repenning renunció a "The Covers": "Llego hasta acá"

El periodista José Luis Repenning sorprendió al anunciar su salida de "The Covers", el programa de Mega donde diversos famosos imitan a cantantes.

El conductor de Meganoticias anunció su decisión en el capítulo de este viernes, el cual estuvo enfocado en repechajes de participantes que ya habían sido eliminados. Allí Repenning repitió su interpretación de "My way" de Frank Sinatra, por lo que arriesgaba ser penalizado por el jurado.

"Mi repertorio es bien cortito de Frank Sinatra, lo tenía como personaje secundario. Mi caballito de batalla, que ahí yo me debo saber 100 canciones, es Eddie Vedder", explicó sobre el escenario y agregó que "no tuve el tiempo suficiente, y encontraba que era una falta de respeto no llegar bien preparado".

Debido a eso Repenning anunció que "yo llego hasta acá en el fondo. Quiero darle las gracias a todos ustedes porque la verdad que esto ha sido una experiencia maravillosa".

Durante su paso por "The Covers" José Luis Repenning se convirtió en uno de los concursantes más queridos y comentados por su imitación a Eddie Vedder, el cantante de Pearl Jam.