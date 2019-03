"Juegos de Poder" debutó con alta sintonía y elogios en redes sociales

La noche de este lunes, Mega presentó el primer capítulo de "Juegos de Poder", teleserie nocturna que debutó con una alta sintonía tras el fin de su otra producción, "Casa de Muñecos".

La nueva nocturna está protagonizada por Álvaro Rudolphy y Jorge Zabaleta, y logró un promedio on line de 24,3 puntos, entre las 22:56 y las 23:45 horas, con un peak de sintonía de 30 puntos.

Más atrás quedaron Chilevisión con 10.8 puntos, Canal 13 con 9,9 y TVN con 7,4.

El final de "Casa de Muñecos", que promedió 27.7 puntos, le dio el pase al primer capítulo de "Juegos de Poder", que presenta la historia del candidato presidencial Mariano Beltrán (Rudolphy) y el fiscal Aníbal Ramos (Zabaleta), quien investiga el atropello con resultado de muerte en el que está involucrado el hijo de político.

Durante la emisión del capítulo, los televidentes alabaron escenas como la del fatal atropello y el "cameo" de Soledad Onetto, pero la mayoría comparó el relato con el caso de Martín Larraín, hijo del ex senador Carlos Larraín, quien fue absuelto por mortal atropello.

En ése mundo ficticio de las novelas y telenovelas, siempre hay una realidad presente, pero no sé porque #JuegosDePoder me huele a una historia tan real sucedida en Chile... que uff, espero que aunque sea en la novela, la justicia gane y así por lo menos volver a tener esperanza

No la quería ver pero me metí en #JuegosDePoder

me mata esa escena que le dice "cualquier cosa la puedo solucionar amor" es tan AAAAAAAAA NO SE ME DA ALGO CUATICO EN LA GUATA PORQUE ESO NO SE PUEDE SOLUCIONAR #JuegosDePoder