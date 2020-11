Karla Constant espera el regreso de Viñuela tras cortarle el pelo a camarógrafo: La gente lo quiere mucho

El retorno de José Miguel Viñuela a "Mucho Gusto" luego de que en julio le cortara el pelo al camarógrafo José Miranda en pantalla se espera para los próximos días, y será el reencuentro con Karla Constant que volvió este lunes al matinal de Mega.

Aunque ambos estaban anunciados desde hace unas semanas, Constant fue la primera en reaparecer en pantalla, a casi un año de haber renunciado al mismo programa.

"Fue muy rico vivir esta nueva experiencia, porque es un programa distinto, hay personas distintas, todo cambió", dijo Constant a La Tercera.

Sobre aceptar el regreso a "Mucho Gusto" por cuatro meses, aseguró que "me pareció que todo estaba bueno: un tiempo acotado, venir a encontrarme con los amigos, conectarme con la gente. Me gustó la invitación, por eso la acepté".

Y acerca del regreso de Viñuela y su reencuentro con el animador, Constant afirmó: "Creo que lo que pasó obviamente fue una experiencia dura, pero él ha estado trabajando además en otros proyectos. Tiene un proyecto que es súper importante que es una nueva guagua, la familia crece".

"No me cabe ninguna duda, porque además he hablado muchísimo con él, que está con una muy buena energía, con muchísimas ganas, y lo otro es que la gente lo quiere mucho", afirmó.