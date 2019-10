"¿Quién quiere ser millonario?" tuvo auspicioso debut en medio de críticas por sus preguntas

Uno de los clásicos de la televisión chilena hizo su regreso pero esta vez, en otro canal. Durante el jueves se estrenó en Mega, "¿Quién quiere ser millonario?" con la conducción de Diana Bolocco.

Vuelta auspiciosa del programa de concursos, porque según datos entregados por la estación privada, entre las 22:27 y pasada la medianoche, lograron 16,4 puntos de rating. En ese mismo horario, Chilevisión obtuvo 9,8, TVN 9,7 y Canal 13 se quedó en cuarto lugar con 8,6.

Alegría que contrasta con las principales críticas que recibió el espacio en redes sociales, donde varios cuestionaron la calidad de las preguntas, muchas enfocadas más en el mundo del espectáculo que en historia o cultura general.

Duré 10 minutos viendo éste relave de Who wants to be a millionaire...

- ¿No eran preguntas de cultura general?

- ¿Los invitados no eran super capos y no figurines?

- Me enerva la voz de Diana.

- No había una pre selección con preguntas cortas y difíciles???#MillonarioXMega