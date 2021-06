"Valió cada maldito segundo": Redes explotaron tras beso entre Maca y Rubí de "Edificio Corona"

Un esperado momento fue el que se vivió en la teleserie "Edificio Corona" de Mega este martes: Rubí (Vivianne Dietz) y Macarena (Hitzka Nudelman) al fin se dieron en beso que tantos fanáticos esperaban.

Todo ocurrió cuando Macarena fue a visitar a su amiga Rubí, que estaba afectada por el millonario robo de Renato a Agatha, su madre, que hizo perder a las "Cardenashan" todos los ahorros de su vida.

"Yo pienso caleta en ti Maca", dijo Rubí a Macarena. "Aunque tú encuentres siútica la palabra 'hermosa', tú de verdad eres la persona más hermosa que he conocido en mi vida. Tu no eres linda ni bonita, tu eres hermosa. Cuando estoy cerca tuyo, tú a mí... Maca, parece que tú a mí me 'gustai'", añadió.

Luego de la declaración, Maca, que está emparejada con Jacinta, sale corriendo del departamento de Rubí. "Bueno que espere, yo te acabo de decir algo súper importante, súper íntimo. Tú no te puedes ir corriendo", manifestó Rubí.

"Obvio que me voy corriendo. ¿Qué quieres que haga?¿Que yo te ayude a solucionar tus confusiones emocionales?. No puedo, si tú 'estai' con el Miguel", respondió Maca, insistiendo en irse. "¿'Querí' saber por qué me voy así? Porque yo estoy con la Jacinta y no la puedo hacer sufrir, y tú vienes y me dices todas estas cosas y a mí se me derrite el corazón. Porque yo también te encuentro la mujer más hermosa del mundo", dijo a su amiga, mientras de fondo se escuchaba la canción "Con la miel en los labios", de Aitana.

Luego de las confesiones románticas, ocurrió lo que muchos fanáticos de "Rubirena" esperaban, ambas se acercaron y sellaron lo dicho con un beso que marcó 21 puntos de rating y fue peak de sintonía.

Revisa el momento aquí:

VALIÓ LA PENA, VALIÓ CADA MALDITO SEGUNDO



BESORUBIRENA #EdificioCorona pic.twitter.com/nHoqEtOin6 — Camila Barrera 🏳️‍🌈🇨🇱 (@wueonarechx) June 2, 2021

BESO RUBIRENA LO MÁS HERMOSO CHAU NFNW¥< *}JFMAMFMAM

BESORUBIRENA #EdificioCorona pic.twitter.com/AAc776c8sj — florencia || SOUR🦋 (@floojiji) June 2, 2021