Micrófono encendido traicionó a conductora: La pillaron criticando en vivo a reportera

Un incómodo momento ocurrió durante el despacho de una periodista española para un matinal televisivo de Antena 3.

La animadora Susana Griso conectaba con la comunicadora que despachaba en terreno, pero tras darle el paso, quedó su micrófono abierto.

"A mi perdonadme. O sea, esta chica que no sé ni cómo se llama no me interesa verla", se escuchó decir a Griso.

Este desubicado comentario no pasó desapercibido por la reportera, que quedó mirando fijamente a la cámara.

Tras ello, usuarios de redes sociales reportan que la joven no volvió a aparecer en pantalla.

"Qué vergüenza que hable así de una compañera haciendo su trabajo" y "No tendrías que hacer más TV y se te quitaba la tontería de tratar mal a los demás rápido" fueron sólo algunas de las críticas hacia la conductora de "Espejo Público".

Revisa el momento: