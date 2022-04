Mirna Schindler se desahogó por comentarios sobre el trabajo de su hija en el Ministerio del Interior

La periodista Mirna Schindler salió al paso de los rumores que hace unos días vincularon a su hija con una supuesta jefatura en el área jurídica del Ministerio del Interior y se descargó contra quienes la criticaron sin saber la información correcta.

Mientras conducía el matinal "Tu Día" de Canal 13, este lunes, Schindler aclaró la situación: "Compañeros, queridos televidentes, quiero aprovechar unos minutos para señalar lo siguiente: Durante el fin de semana circuló por redes sociales la idea de que mi hija mayor habría llegado como abogada al Ministerio del Interior gracias a gestiones realizadas por mí o producto de favores políticos que se habrían pagado".

"Mi hija es una mujer independiente", continuó la comunicadora, "una mujer que ya está cerca de los 30 años, que hace mucho tiempo vive sola, que es dueña de su vida, que sacó un 7 en el examen de grado en una de las escuelas más prestigiosas de este país como es la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Ya se quisieran muchos abogados de este país tener en su currículum vitae un 7 en uno de los exámenes más difíciles que existen en el país en las escuelas de derecho".

Pero la periodista no se quedó ahí y siguió destacando la carrera de su hija, quien "también trabajaba para un prestigioso estudio penal y que, en tal condición, fue llamada para integrarse como abogada de la División Jurídica del Ministerio del Interior. No como jefa como salió en una publicación, sino como parte de un equipo que lidera la abogada penalista Camila Barros. Ella no es jefa de la División del Departamento Jurídico del Ministerio del Interior".

"Quiero decir también que como madre estoy orgullosa y absolutamente feliz de que mi hija, que es una profesional brillante, que tuvo las mejores notas durante los años en que estuvo estudiando la carrera de Derecho, haya llegado por sus méritos, por su esfuerzo, por su talento y por su inteligencia a ocupar este cargo. Mi hija no necesita que su padre, ni menos yo, su madre, le encontremos trabajo en ninguna parte, y menos aún, en el Estado de Chile", afirmó Schindler.

Finalmente, la conductora del programa dejó una reflexión en torno a los comentarios de redes sociales y su mal uso. "Lamento profundamente que el odio que se ha instalado en las redes sociales pretenda enlodar y afectar la honra de mi familia, de mi hija y de muchas personas en el país que, lamentablemente, hemos sido víctimas de esta terrible acusación sin fondo, pero además de este clima de descalificación que no podemos seguir tolerando".

Revisa el descargo de Mirna Schindler: