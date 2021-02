Monserrat Álvarez enfrentó en vivo a diputado que acusó falta de recursos para Carabineros

Un tenso momento se vivió este lunes en el matinal "Contigo en la Mañana", donde la conductora Monserrat Álvarez alzó la voz contra declaraciones del diputado RN Jorge Durán.

A propósito de la muerte del malabarista Francisco Martínez en Panguipulli, tras disparos de un funcionario de Carabineros, el programa de Chilevisión abordó el caso con distintas miradas, pero un par de minutos se volvieron tendencia en redes sociales.

El parlamentario de Chile Vamos proponía mejorar los protocolos de la policía, pero aseguraba que existe falta de recursos para la institución.

"Perdone diputado, pero hay un tema de ineficiencia y de resistencia de Carabineros a utilizar otros modos menos violentos. Hoy el tema de abuso policial es mundial", interrumpió Álvarez.

La periodista continuó: "No me diga que Carabineros no tiene plata para comprar estar armas que no son letales, pero que les servirían. No es por plata, es por ineficiencia, por falta de voluntad", opinó la animadora.

"A mi me da un poco de rabia que diga que es por plata cuando además se robaron 28 mil millones de pesos en el desfalco de Carabineros. Creo que es una muy mala justificación", cerró, mientras el diputado asentía con la cabeza.