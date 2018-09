Natalia Valdebenito reveló caso de abuso en el clan infantil de Sábado Gigante

La comediante Natalia Valdebenito conoce el mundo de la televisión desde que era niña, ya que participó en el Clan Infantil desde los 10 años, donde vivió un caso de abuso.

En entrevista con CNN Chile, Valdebenito contó que "ahí como que me traumé un poco. Fue como bien fuerte la experiencia en el Clan Infantil por varios motivos. Pasaron cosas que a todos los niños nos dejaron medio 'no quiero más esto'".

"Pasaron cosas que tienen que ver con la seguridad de los niños. No la mía, por eso también me cuesta meterme en ese tema, pero sí pasaron cosas que a todos en ese minuto nos dejaron como 'no quiero esto'", agregó, sin dar detalles.

Al ser consultada si se trataba de abusos, Valdebenito respondió afirmativamente, aunque no quiso ahondar en el tema ni decir el nombre de la persona.

"Yo lo denunciaría, pero yo no soy la involucrada de manera directa, porque sí soy involucrada de manera indirecta al vivir esto igual. Me parece que son las personas las que tienen que hacerse cargo".

"Fue una experiencia fuerte en varios aspectos, pero artísticamente fue muy importante. Ahí quedé enganchada a la danza y al teatro (…) de ahí chao, no hice nada más, ni en el colegio", agregó.

Sus recuerdos: