Nicolás Larraín: "Cuchillo es como los curaos que se pelean solos"

Nicolás Larraín, histórico conductor de "CQC", se refirió a la polémica que envuelve a su ex compañero de programa, Sebastián Eyzaguirre, recordando las peleas que tuvieron en los últimos años.

Invitado al programa "Sigamos de largo", de Canal 13, Larraín contó su versión de los hechos, en su estilo hiperventilado.

"La verdadera historia es así: Cuchillo siempre quiso rehacer CQC. En los años en que se acabó CQC, tuvimos un diálogo, nos peleamos. Cuchillo es como los curaos que se pelean con la sombra, solos. Le tengo cariño de papá a Cuchillo", dijo Larraín.

"No lo he visto (CQC). Nos peleamos dos años porque revitalicé CQC en una beneficencia y él se molestó porque invité a Feito. 'Hueón, erí un idiota, cagaste el programa, cómo llamai a Feito'. Años después, se consigue la marca y fui a hacer los Top Five en un teatro", detalló Larraín, insistiendo en que Eyzaguirre se pelea solo.

El momento: