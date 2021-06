"No es un juego": Hombre antivacunas interrumpió programa en vivo e indignó a Humberto Sichel

Un tenso momento se vivió este miércoles en el programa "Contigo en directo" de Chilevisión, cuando un hombre interrumpió una entrevista a dos mujeres en plena calle, en La Florida y terminó indignando al conductor Humberto Sichel.

"¿Estamos en vivo?", preguntó el sujeto al reportero en el lugar y empezó a hablar al micrófono.

Al principio, todo parecía apuntar a una importante conversación sobre la salud mental de los chilenos y chilenas en pandemia, pero rápidamente se notó que el hombre no quería dialogar.

Tras identificarse como Eduardo Ramírez, el hombre lanzó un discurso antivacunas sin citar evidencia científica alguna. En medio de todo, el periodista intentó hacerle preguntas varias veces, pero no obtenía respuestas.

Su actitud provocó la primera intervención de Sichel, quien decidió bajarle el volumen y explicó: "Si no quiere escucharnos no importa, yo sé que es una situación incómoda, es televisión en vivo, yo estoy dispuesto a que hable todo lo que quiera, pero que también nos escuche".

"No estoy dispuesto a una persona que habla sin parar y no nos va a escuchar. La causa número 1 de muertes el 2020 en Chile fue el Covid-19. No es una broma, no es un juego, no es una mentira", enfatizó el conductor del programa.

Sichel incluso detalló cómo las vacunas contra el Covid-19 han sido sometidos a ensayos clínicos en distintas fases, lo que ha permitido que sean aprobadas por el Instituto de Salud Pública en nuestro país.

"Estamos en una pandemia, que es una enfermedad global. No se está jugando con nosotros. Lo que se está tratando de hacer es proteger a las personas. La única manera de frenar la pandemia es vacunándonos", agregó el comunicador.

Revisa el tenso momento: