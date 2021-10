"No me deje hablando sola": El tenso momento en vivo del general director de Carabineros con Monserrat Álvarez

Con evidente molestia, el general director de Carabineros Ricardo Yáñez abandonó una entrevista en vivo en el matinal de Chilevisión, tras un tenso cruce con Monserrat Álvarez.

Yáñez se enojó con la periodista por hablar sobre corrupción en la institución: "como chilena, si el alto mando y quienes se encargaban de las finanzas de Carabineros fueron capaces de malversar 29 mil millones de pesos y, además, los generales en jefe llevarse plata para sus casas, obviamente que hay situaciones graves de corrupción al interior de la institución. Y ese es un problema para el carabinero de a pie, por eso dije que la institución estaba corrupta", explicó la conductora.

"Monserrat, yo la escuché a usted cuando habló por televisión y me gustaría que cuando usted dice eso, lo aclare de esa forma", replicó el general.

Además, Yáñez añadió que "el carabinero que está hoy día haciendo tránsito en la Alameda, y se levantó temprano después de haberse acostado a las dos de la mañana, usted no puede decir que está corrompido. Las personas acusadas y formalizadas por los delitos que usted hace mención están siendo procesadas, por lo tanto ellos van a responder ante la Justicia. Hacer juicios de valor no me corresponde a mí ni a usted, le corresponde a tribunales. Yo le pido respeto, por los carabineros que hoy día trabajan".

Asimismo, le pidió "precisión de señalar que no todos los carabineros son corruptos". Luego de ello se quitó los audífonos y dijo que tenía que irse a visitar a una oficial que fue herida durante los graves hechos de violencia ocurridos tras las manifestaciones el 18 de octubre.