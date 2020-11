"No me farandulicen": El "Flaco" Paul Vásquez retó a "Bienvenidos" por caso de su tía

El caso de una adulta mayor, cuyos vecinos denunciaron que vive en condiciones de abandono, fue informado la mañana de este viernes en "Bienvenidos" y motivó a que el comediante Paul Vásquez, sobrino de la mujer, llamara al programa de Canal 13.

El "Flaco" se enfrentó a la periodista del matinal, Marilyn Pérez y pidió "recordarle a la notera que esto no es 'SQP', que no me vaya a farandulizar a mi tía. Porque si ella no tiene la noticia, la inventa. Que tenga mucho cuidado con lo que va a describir".

Polo Ramírez defendió el trabajo de la reportera: "Perdona Paul, pero no puedo dejar pasar lo que dijiste porque la verdad es que no es así. No es así como estamos tratando el tema. No lo estamos farandulizando".

Tras el conductor, también intervinieron Francisco Saavedra y Raquel Argandoña en favor de la periodista. "No me farandulicen a mi tía por la situación que está viviendo porque es gravísima. El sistema no funciona para los adultos mayores", criticó Vásquez, responsabilizando también al Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama).

Vecinos de la mujer de 91 años habían denunciado que estabadesaparecida, pues por varios días no les respondió la puerta ni llamados, lo que fue desmentido cuando la encontraron encerrada en su departamento.

Vásquez reconoció que su tía "está en pésimas condiciones", pero que ahora está más tranquilo, pues su hermana mayor fue a hacerse cargo de ella.

"Ella estuvo buen tiempo en el abandono. Ella fue una profesora universitaria de matemáticas y que esté en estas condiciones me da pena", señaló.

Mira el tenso momento en este enlace.