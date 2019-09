"No puedo creer que exista gente así": Francisco Saavedra se indignó con hermano de novia

Una dramática y conmovedora historia de amor se vio este domingo en el programa "Contra Viento y Marea" de Canal 13, pero uno de los familiares involucrados causó indignación entre los televidentes y también hizo explotar al conductor Francisco Saavedra.

La romántica historia de Yasmín y Óscar estuvo marcada por diversas dificultades, a las que siempre se sobrepusieron. Quizás la más impactante fue un accidente de tránsito que a ella la dejó en coma.

El hermano de la novia se ganó el odio de redes sociales cuando se supo que le robó dinero a Yasmín cuando estaba en ese estado y, además, reaccionó de forma fría cuando ella quiso reconciliarse y lo invitó al matrimonio.

Francisco Saavedra debió intervenir en la reconciliación y para convencer a Ismael de acompañar a su hermana en su importante día de boda, aunque lo hizo a regañadientes, pues admitió que el sujeto fue "muy cruel".

"Lamento ser el conductor porque tengo que guardar la compostura", manifestó.

"Que tipo más indolente e insensible. Esto es de lo más fuerte que me ha tocado ver", escribió el animador en sus redes sociales: "Esto es maldad y crueldad. Sin palabras. Pondría todo lo que pienso, pero me bajarían el video (...) No puedo creer que exista gente así".

Otro de los momentos que llamó la atención de la audiencia fue cuando Yasmín eligió a Pancho Saavedra para entregarla en el altar, pues el animador la acompañó durante todo el proceso.

Pero su hermano y su mamá se enojaron, sin respetar la decisión de la joven, molestando a los televidentes con su actitud.

Me despido con una inmensa alegría. No solo se casaron, si no que impactaron a Chile y el mundo. Su historia de verdad es hermosa. Se amaron, se aman y se siguen amando. Óscar es un héroe y tu una princesa que encontró el amor. Los admiro. #ContraVientoyMarea ❤❤❤ pic.twitter.com/FDdiKwa1De — FRANCISCO SAAVEDRA GUERRA (@PANCHOSAAVEDRA) September 9, 2019

Algunas de las reacciones de los televidentes al capítulo:

Ahora el hermano de la novia un ctm #ContraVientoYMarea — 𝗷 𝗼 𝗵 𝗮 𝗻 𝗻 𝗮 ☀🌺 (@Johannapas_) September 9, 2019

Brigido lo mierda que pueden llegar a ser algunos familiares 🤔#contravientoymarea — Maca🌼 (@moondustttttt_) September 9, 2019

Qué dolor más grande, aparte de su accidente. La "mierda" de hermano le robó!! Cómo puede existir gente tan desgraciada!! #contravientoymarea — Loretto Aburto (@lorettoab) September 9, 2019

El hermano y el padre del año, uno se queda con la plata del beneficio de la hermana y el otro ha escondido su hijo ante su familia 😢 #contravientoymarea — Amatista (@Amatist82718564) September 9, 2019

Créanme que tenía muchas ganas de decirle mil cosas más , pero mi respeto es a Yasmin #contravientoymarea https://t.co/Z75uryiYTj — FRANCISCO SAAVEDRA GUERRA (@PANCHOSAAVEDRA) September 9, 2019

Un tipo que te habla así en un momento especial para ti NO es tu hermano

Aveces es más sano perder a 1 hermano que querer a alguien que no te respeta #contravientoymarea — Albertz (@Albertztito) September 9, 2019

Si me sorprendió el hermano, con la actitud de la mamá quedó en shock 🤦‍♀️ como es posible que las personas no valoren las segundas oportunidades de vida que le dan a sus seres queridos🙄 #PANCHOSAAVEDRA #contravientoymarea — Mandy🦋 (@MandyBasoalto) September 9, 2019