"No sabía si acostarme o vomitar": Comediante de Netflix no soportó el sabor del piure chileno

El comediante del programa de netflix "Somebody feed Phil", Phil Rosenthal, visitó Chile para conocer las maravillas gastronómicas del país.

Rodolfo Guzmán, reconocido chef, le dio a probar elpiure, urocordado de fuerte sabor a yodo que se extrae de las rocas de las playas chilenas.

"El piure se ve como un coral enfermo, donde el chef hace un corte y saca el material", narró el conductor.

Rosenthal probó un gran trozo del marisco pero no esperaba el intenso sabor que tendría: "Soy estúpido, lo que no entendí es que los chefs usan un pequeño trozo. No sabía si acostarme o vomitar".

"Es genial, ¿no es así?", preguntó Guzmán a Rosenthal, que no pudo ocultar su disgusto.

El viajero compartió el divertido momento en su cuenta de Twitter, donde contó que conoció y fue "vencido por un nuevo enemigo: piure".

3 days till Season 6! We’re going to Santiago, Chile where I meet and am defeated by a new enemy: piure. Somebody Help Phil. pic.twitter.com/dgoZGaDWIo