"No soy tu hija, no soy tu mami": Alcaldesa de Santiago paró los carros a Neme en "Mucho Gusto"

La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, aprovechó que fue invitada al matinal de Mega para frenar en seco al periodista José Antonio Neme y exigir respeto, luego que él la tratara de "mamita".

El conductor de "Mucho Gusto" quiso resolver las cosas con la jefa comunal como si fueran viejos amigos: "Tenemos que tomarnos un café porque yo sé que usted está enojada conmigo", comentó.

"No, mire, no es necesario tomar cafés", respondió Hassler, quien apeló a que el periodista la trate tal como haría con cualquier otro alcalde o político.

"Yo creo que es importante, José Antonio -por tu nombre-, decirte que el movimiento de mujeres y feminista ha tenido una lucha importante contra la violencia de género. Las mujeres estamos ocupando cada vez más espacios de poder y decisión, y con ello merecemos respeto: Yo no soy tu hija, no soy tu mami, soy Irací, me puedes llamar por mi nombre o alcaldesa de Santiago, que es el cargo que tengo por elección popular", señaló la autoridad.

Neme se deshizo en disculpas y señaló que "no hubo un ataque personal. Evidentemente, si usted se sintió ofendida, yo como soy una persona..."

"No es que yo me sentí. Creo que las mujeres que estamos en los espacios de decisión no somos hijas ni mamis", enfatizó Hassler.

Luego el periodista siguió disculpándose: "Ok. Si usted toma ese discurso de una ofensa generalizada, yo, como soy hombre, y bien hombre, le pido las disculpas del caso. Si usted se molestó, usted y a quienes representa...".

"Es que no es sólo 'si usted se molestó', porque ahí le pone el pero José Antonio, eso no es bueno", recalcó la alcaldesa. "¿Cómo?", preguntó Neme y recibió de inmediato respuesta: "Hay una ofensa cuando dices 'mi hija, mi mami', ¿qué es eso? Soy una autoridad pública y soy una mujer, por tanto, creo que merezco un respeto, como todas las mujeres".

El periodista se volvió trending topic en Twitter e incluso tuvo que admitir que estaba equivocado en dicha red social.

Cuando se ofende se pide disculpas y se rectifica. Yo no tengo ninguna corona…disculparse es un acto humano! @IraciHassler y sigo teniendo el mismo carácter de siempre! Abrazos — Jose Antonio Neme (@jananeme) November 15, 2021