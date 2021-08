"No te puedo creer… ¿se supone que este soy yo?", dijo Luis Jara al ver cómo era imitado en el programa "The Covers", de Mega. El cantante compartió el registro de su reacción en redes sociales y aplaudió la labor realizada por Andrés Sáez, también conocido como Laura Bell, quien hizo una presentación bilingüe, pues también imitó a Cher: "Cuando un artista se toma su trabajo en serio se nota. Me reí, como siempre me río de mí mismo, pero me enorgullece que Andrés Sáez se haya dado el trabajo de imitarme de la forma que lo hizo. Gracias. Muchas gracias. Lo disfrutamos en familia".

LEER ARTICULO COMPLETO