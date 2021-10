"No va a pasar por Torres del Paine": Neme se burló de solicitud de Irací Hassler sobre Línea 7

Durante esta mañana, José Antonio Neme se refirió a la solicitud de la alcaldesa de Santiago Irací Hassler de anular los permisos para la construcción de la Línea 7 del Metro para "proteger el Barrio Lastarria y el Parque Forestal".

El periodista criticó a la alcaldesa durante la transmisión del matinal "Mucho Gusto" de Mega y dijo que "a Irací le preocupa, y está bien que le preocupen, los árboles del Forestal, pero te mueves cuadra y media y llegas a la Plaza Italia, Baquedano y Dignidad, y es un desastre. Este es un juego del lenguaje ridículo de la alcaldesa".

"No digamos que la Línea 7 va a pasar por las Torres del Paine o el Parque Pumalín. La discusión en este país no tienen sentido común", dijo.

"Irací, mamita, o sea, de verdad, si tú me dices que la Línea 7 va a parar en las Torres del Paine, en el Campo de Hielo Norte, yo di ok. Estación Huilo-Huilo. Yo le digo a la alcaldesa si la Línea 7 parara en Huilo-Huilo, estoy de acuerdo con ella", añadió.

"Si el Parque Forestal está a medio metro de una zona que ha sido devastada por el estallido. O sea, ahí yo creo que no queda nada, quedan unos guanacos que están dando vuelta permanentemente los días viernes. Esa es la única fauna que usted quiere defender", agregó.

El periodista fue duramente criticado por usuarios de Twitter, a los que respondió inmediatamente.

Hasta que la comuna de Santiago sea un lugar donde sus residentes y comerciantes puedan vivir tranquilos en un entorno agradable y seguro! Saludos… https://t.co/8jUsGKnwWv — Jose Antonio Neme (@jananeme) October 27, 2021

Mejor impáctese del deterioro progresivo de la calidad de vida de quienes trabajan y viven en la comuna de Santiago! Impáctese por cosas importantes y no las pelotudeces que yo digo. Abrazos! https://t.co/yMWD2GCPMN — Jose Antonio Neme (@jananeme) October 27, 2021

Finalmente, el conductor tuvo que tomarse 30 segundos para aclarar lo dicho durante el matinal: "Para todas las personas que se ofenden o que se molestan porque yo me reí burdamente, insolentemente, de la alcaldesa de Santiago, a quien le tengo una estima personal".

"Me voy a dejar de reír o dejar de hacer un tema de la comuna de Santiago, el día que la comuna vuelva a ser una zona agradable y segura para trabajar y vivir", agregó. "El tema del Metro es algo que podemos discutir, pero me parece un poquito absurdo en términos de proporciones, porque el abandono de la comuna de Santiago no responde a la Línea 7 del Metro. Dos deditos de frente", finalizó