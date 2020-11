Novia de "Contra Viento y Marea" denuncia que sufrió violenta "encerrona"

"Me hicieron una encerrona, me querían robar el vehículo con mi ahijado adentro del auto", denunció Karla Fonseca, quien es recordada por su participación en el programa televisivo "Contra Viento y Marea".

A través de sus redes sociales, relató con impotencia cómo sujetos se acercaron cuando "estaba acá en el Hospital Calvo Mackenna, que vine a buscar unas donaciones para el hogar Timoun Piti y me robaron el celular".

"Gracias a Dios, no pasó nada, no lograron (llevarse el auto)", precisó.

Según explicó, "las personas del hospital me auxiliaron. La persona que me robó el celular salió corriendo y yo salí detrás de él por Antonio Varas. Y un auto azul, el mismo auto donde se bajó, lo recogió y al doblar no se dieron cuenta que había taco y que era una calle sin salida. Y dejaron el auto tirado".

De acuerdo con lo que expuso Karla, se trataba de tres delincuentes que tenían armas de fuego y cuchillos, además de varios celulares que dejaron "tirados en el auto".

El teléfono que le robaron tenía importante información médica, lamentó Karla: "En mi celular tengo todo el control de mi hipertensión, tengo todo el control de mis trasplantes. Está toda la información ahí (...) Abrí la maleta del auto para recibir las donaciones y pasó todo muy rápido. Tengo pena por mi ahijado que vio todo porque estaba adentro del vehículo".

"¿Cómo no tienen conciencia que hay un niño dentro de un auto?", preguntó.