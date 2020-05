Novia de "Contra Viento y Marea" fue nuevamente hospitalizada y se defendió de funa

La historia de Karla conmovió a los seguidores del programa "Contra Viento y Marea" el pasado julio. Pero sus complicaciones de salud siguen hasta la actualidad, pues se encuentra hospitalizada en la Clínica Las Condes, justo en medio de la crisis sanitaria del coronavirus.

A través de Instagram contó que esta semana decidió acudir a un centro asistencial: "Venía con un decaimiento y no me sentía bien. Me hicieron muchos exámenes, entre esos también el de coronavirus. A todos les quiero pedir que me mantengan en cadena de oración", pidió.

A fines de 2019, la protagonista de una de las emotivas historias del docu-reality de Canal 13, reveló que recibió un esperado trasplante de hígado, pero le diagnosticaron una nueva patología.

"Muchas cosas me pasaron la cuenta y estoy aquí hospitalizada", señaló ahora.

En un tema aparte, usó la misma red social para aclarar una eventual funa con que la amenazaron, por un malentendido en una rifa solidaria.

Karla grabó un video para explicar la situación y también adjunto comprobantes de transferencias que le reclamaron por el envío de una torta.