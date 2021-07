¡Nueva Dupla! Este será el nuevo programa de Tonka Tomicic y "El tío Emilio"

Ayer se confimó el fin de Bienvenidos, matinal de Canal 13 que estuvo al aire una década. Mientras Sergio Lagos, seguirá trabajando en sus programas ligados a 13C y Amaro Gómez Pablos también lo hará desde esa plataforma, la animadora ya tiene a cargo su nuevo espacio.



La nueva dupla que debutará en Canal 13 está formada por Tonka Tomicic y Emilio Sutherland. Ambos están trabajando desde ya en "Los 2000, un zapping al pasado".





"He conversado con los ejecutivos y pronto comenzaremos a estudiar las propuestas.Por ahora, estaremos al aire con Los 2000, un espacio que me encantó, que hicimos junto a Emilio Sutherland y que será exhibido en el espacio de cultura. Se trata de un formato que no había explorado hasta ahora", expresó Tonka a LUN.