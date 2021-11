Nuevo "round": Diputado republicano electo fue corregido por acusación de acoso a Boric

El diputado electo del Partido Republicano Gonzalo de la Carrera protagonizó un "nuevo round" en "Contigo en la Mañana", el matinal de Chilevisión, donde hace unos días causó polémica su par Johannes Kaiser -quien después renunció al partido- intentando defender misóginas declaraciones.

De la Carrera fue consultado por el caso y, aunque declaró no estar satisfecho sólo con la renuncia al partido, destacó que Kaiser "pidió perdón y eso requiere grandeza. El tuvo un acto de generosidad al renunciar".

#ContigoCHV Menos mal que JC tiene paciencia para hablar con Gonzalo de la Carrera pic.twitter.com/pnzfHh8vuJ — Telebot (@sebalitio) November 25, 2021

Acto seguido apuntó contra el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric: "Ustedes no lo investigan como debieran", lanzó.

"En la presidencial hay una persona que está acusada de abuso sexual", señaló e insistió en más de una ocasión, información falsa que fue corregida por el conductor Julio César Rodriguez.

"(Gabriel Boric) No está acusado de abuso sexual. No es lo mismo acoso que abuso. Me dejas en una posición súper compleja, porque trato de corregir tus errores y quedo como si estuviera llevándote la contra. Estoy tratando que digas lo que corresponde, nada más", le explicó el periodista.

El futuro parlamentario siguió con el discurso, remarcando que este jueves es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. "Gonzalo, es grave, pero no es lo mismo. Usted está desinformando", dijo Rodríguez.