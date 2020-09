Pablo Alborán: “La generosidad que tiene este país es alucinante”

Pablo Alborán dijo presente en la primera jornada de "Vamos Chilenos" para entregar un mensaje de amor y solidaridad a los chilenos.

El español se refirió a la situación que vive Europa frente a la amenaza del rebrote de Covid- 19 en el continente.

"Todo apunta a que volveremos al confinamiento. Hace un mes que no he parado de trabajar con todo tipo de garantías para poder avanzar de cierto modo", indicó.

Luego se refirió al vínculo que tiene con sus abuelos con relación a la cruzada solidaria que busca ir en ayuda de los adultos mayores que más han sufrido las consecuencias de la pandemia. "Yo conviví con mis abuelos, viví con mis abuelos. Me ha inspirado la gente mayor. Mi abuelo, mis dos abuelos. Escucharlo cantar mientras me llevaba al colegio, ya ese tipo de detalles hicieron que yo me dedicara a lo que me dedico", dijo.

"La generosidad que tiene este país (Chile) es alucinante. Si pudiera parecerme, aunque sea un uno por ciento a toda esa generosidad lo haría", cerró para dar paso a la interpretación que hizo de su canción "Cuando estés aquí", que expresa el sentir de muchas personas durante el confinamiento.