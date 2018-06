Pamela Díaz sobre Daniela Aránguiz: "Es una persona que no es muy querida"

Luego de su polémica salida del matinal de Chilevisión, Pamela Díaz se refirió a la inclusión en el programa de Daniela Aránguiz.

Entrevistada por "Intrusos" la animadora afirmó que la esposa de Jorge Valdivia "es una persona que no es muy querida, que se quedó en una televisión antigua en la que uno se agarraba o peleaba".

Entendiendo eso, Díaz asegura que esta podría ser una buena oportunidad para Aránguiz de mostrarse tal cual es y ganarse así el cariño del público.

"Creo que ella se tendrá que ganar su espacio y me imagino que la gente que la contrató tendrá que guiarla para que en el programa la pasen bien y sea entretenido, lúdico", agregó.

Daniela Aránguiz en tanto explicó que su llegada no es un reemplazo a Díaz: "Yo no tengo que reemplazar a nadie y nadie me va a reemplazar a mí".

La ex "Mekano" contó que su participación en el programa tiene que ver con que hay "muy buena onda con el director del matinal, porque fue mi director en Maldita Moda".