"Pancho" Saavedra lloró al recordar a su abuela: "Ya no me reconoce"

Un emotivo momento vivió el animador Francisco Saavedra durante un nuevo capítulo de "Lugares que Hablan", de Canal 13, donde no pudo evitar las lágrimas al recordar a su abuela de 93 años.

El conductor visitó Puerto Aysén, donde entrevistó a Karina Peña, una mujer cuya madre vive en un lejano sector y cruza un río para verla.

"Perdón que... perdóname que me emocione", la interrumpió Saavedra mientras contaba su historia.

Entre lágrimas, el animador explicó: "Tú me estás hablando de tu mamá y yo tengo a mi abuela, que tiene 93 años y ya no me reconoce... Encuentro que es tan injusta la vida con los adultos mayores".

Saavedra contó que antes de grabar el programa le mandaron una foto de su abuela: "Se ve tan bien. Pero ya no se acuerda de nadie. Se me parte el corazón, yo viví con ella y tengo mucho dolor con eso".

"Me da mucha pena cuando tú me hablas, pero siento también una alegría tan grande cuando me dices que te preocupas y le estás inculcando esos valores a tu hija", añadió, diciendo que espera hacer lo mismo con su propia hija.